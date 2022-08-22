Существенные изменения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - Инвестбанк Синара

Существенные изменения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны, сообщается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Рынок ОФЗ в пятницу показал незначительное повышение доходностей практически по всей длине кривой на фоне невысоких торговых оборотов. В лидеры по объемам торгов вышли бумаги серии 26212 (8,69%, 2028 год), по которым прошло наибольшее количество сделок за день. В корпоративном сегменте заметных изменений также не наблюдалось, а наибольшим спросом по-прежнему пользовались субординированные выпуски банков. Самыми популярными у инвесторов оказались выпуски ВТБСУБТ1-5 (17,46%, 2026 год) и РСХБ 08Т1 (12,46%, 2026 год). На понедельник значимых для долгового рынка событий не запланировано, поэтому мы не ожидаем существенных изменений котировок", - отмечает аналитик Александр Афонин.

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