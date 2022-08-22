Возможна консолидация цены нефти около $95/барр. в понедельник - ПСБ

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня $95 за баррель на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"На текущей неделе в фокусе будут и традиционная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, и экономическая (предварительные данные по деловой активности за август в Европе и США). Данные будут интересны как прокси для оценки ситуации в мировой экономике, а значит, и спроса на энергоносители. Мы считаем, что если статистика выйдет слабее ожиданий, то это усилит ожидания скатывания мировой экономики в рецессию. На этом фоне "аппетит" инвесторов к рисковым активам может сократиться, и цены на нефть марки Brent будут вновь под давлением. В понедельник рынок будет оценивать новости по Ирану (в выходные было несколько заявлений, но без очевидного исхода, на наш взгляд), поэтому ждем консолидации около $95 за баррель".

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