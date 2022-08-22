Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника снижением в пределах 1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник со снижения в пределах 1%, в диапазоне 2170-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в плоскости отрицательного изменения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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