Цены рублевых корпбондов в понедельник сохранят невыразительную и смешанную динамику

Москва. 22 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник сохранят невыразительную и смешанную динамику на фоне негативных сигналов с внешних рынков капитала, где наметилась коррекция вниз, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,9-2% из-за сокращения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки. В отсутствие важной статистики инвесторы оценивали квартальные отчетности и прочие корпоративные новости, а также заявления руководителей Федрезерва.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил днем ранее, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

Между тем его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%, сроком на пять лет - до 4,3% годовых с 4,45%. Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 09:38 МСК составила $95,15 за баррель (-1,6% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $89,07 за баррель (-1,9% и +0,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

В центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных.

Тем временем, президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 601 единицу, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,266 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,957 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 августа прибавил менее 0,01% и составил 109,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 803,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (+0,56%), "СТМ-001Р-01" (+0,39%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан ЛК-001Р-01" (-0,27%), "Сбербанк 001-06R" (-0,16%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Феррони" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 16,5% годовых; через 15 месяцев - полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты - приобретение по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций) на первый год обращения. Кроме того, по выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 23 августа начнет размещение выпуска полугодовых облигаций серии 003Р-002 объемом 43 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 августа за один час без премаркетинга. В начале августа ЕАБР разместил 3-летние облигации серии 003Р-001 объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

ГК "Автодор" 1 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-16 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты начала размещения по займу предусмотрена ежегодная амортизация. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

РН банк в начале сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-10 объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. РН банк - средний по размеру активов и капитала банк со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале. По данным АКРА, акционерами банка являются итальянский UniCredit S.p.A. через Юникредит банк, которому принадлежит 40% акций, а также французский RCI Banque S.A. (дочерняя компания Renault S.A.) (30%) и японская компания Nissan Motor Co. Ltd. (30%).

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%. Компания разместила 10-летние облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 11,5% годовых. Ставка текущего купона - 19% годовых. По выпуску 5 сентября предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона биржевых облигаций серии БО-12 на уровне 16,1% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск объемом 25 млрд руб. в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,73% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. Таким образом, владельцы облигаций выпуска получили право требовать досрочного погашения бондов.