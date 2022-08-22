Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2160п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи начнет торговую неделю со снижения из-за отсутствия поддерживающих факторов и пессимистичных настроений на мировых рынках, возможно его падение к уровню 2160 пунктов в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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