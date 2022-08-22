Главные события недели - Sber CIB

Ожидаются на текущей неделе выход отчетности Ozon за второй квартал 2022 года по МСФО, публикация макростатистики западных стран и данных по промышленному производству в России в июле, отмечают аналитики Sber CIB.

22 августа:

- Индекс национальной деловой активности от ФРБ Чикаго за июль.

23 августа:

- Индексы PMI в США, Германии и еврозоне за август;

- Продажи нового жилья в США в июле;

- Индекс доверия потребителей за август в еврозоне;

- Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за август;

- Финансовые результаты Ozon за 2К22 по МСФО.

24 августа:

- Промышленное производство в России за июль;

- Заказы на товары длительного пользования в США в июле;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в июле.

25 августа:

- Индекс делового климата в Германии от IFO за август;

- Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити за август.

26 августа:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за июль;

- Индекс потребительского климата Германии от GFK на сентябрь;

- Доходы и расходы физических лиц в США в июле;

- Товарные запасы в розничной торговле в США в июле.

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