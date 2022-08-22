Корпбонды выглядят интереснее ОФЗ в текущий момент - BCS Express

Корпоративные облигации в текущий момент выглядят интереснее ОФЗ за счет более высокой доходности и перспективы снижения риск-премий, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Долговой рынок сдержанно отреагировал на запуск торгов для дружественных нерезидентов, обороты торгов практически не поменялись, констатирует аналитик. "Доходности ОФЗ снижались на ближнем конце кривой и прибавили около 5-10 б.п. на участке от 4 до 10 лет. С начала месяца доходности ОФЗ от 1 до 10 лет выросли на 20-25 б.п. При этом G-спреды в корпоративных бондах снижались опережающими темпами, в среднем на 35-40 б.п." - отмечает он.

"Вероятно, в поисках доходности отдельные инвесторы меняют ОФЗ на более прибыльные корпоративные бумаги, чему способствует постепенное снижение неопределенности в экономике. Оказывает влияние и тот факт, что основной объем нерезидентов сосредоточен именно в ОФЗ, так что для корпоративных бондов риски навеса неактуальны. Ограниченное повышательное давление на доходности гособлигаций может сохраниться на текущей неделе, при этом сохранение недельной дефляции будет оказывать сдерживающее влияние. Корпоративные облигации сейчас выглядят интереснее ОФЗ за счет более высокой доходности и перспективы снижения риск-премий, которая будет частично компенсировать рост безрисковых ставок", - пишет Галактионов.

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