Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБ

Вероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.

"По нашим оценкам, в понедельник потенциал для укрепления рубля сохраняется. Ожидаем, что курс американской валюты может временно опуститься в диапазон 57-59 руб./$1 на фоне сохраняющегося навеса предложения иностранной валюты. Впрочем, ограничить укрепление рубля может активизация спекулянтов на фоне информации о возможном старте валютных интервенций в сентябре", - указывает эксперт в комментарии.

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