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22 августа 2022 года 09:10

Нефть начала неделю снижением

Фондовый рынок США снизился в пятницу. Китайские фондовые индексы растут в понедельник, остальные рынки акций крупнейших государств АТР падают. Цены на нефть падают утром в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки.

В отсутствие важной статистики инвесторы оценивали квартальные отчетности и прочие корпоративные новости, а также заявления руководителей Федрезерва.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил днем ранее, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться без промедления к тому уровню ставки, которая окажет существенное понижательное давление на инфляцию", - сказал Баллард в интервью The Wall Street Journal, отметив, что не понимает, "зачем растягивать повышение процентной ставки на следующий год".

Между тем его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

"Очевидно, что главной целью Федрезерва является снижение инфляции, хотя центробанк и признает риски для экономики, - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor. - Рынок все еще ожидает подъема ставки на 50 б.п. в сентябре, однако есть растущие опасения, что ставка будет повышена на 75 б.п.".

Акции Deere & Co. (SPB: DE) подорожали на 0,5% после того, как крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники и оборудования отчитался о росте чистой прибыли в третьем финансовом квартале, а его выручка превысила прогнозы рынка.

Котировки американского ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) взлетели на 20%. Компания опубликовала сильную отчетность за минувший финансовый квартал и анонсировала отставку главного исполнительного директора.

Рыночная стоимость General Motors (SPB: GM) Co. выросла на 2,5% на новости, что компания возобновит выплаты квартальных дивидендов, приостановленные в апреле 2020 года из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.

Цена бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнула на 40,5% после сообщения, что известный инвестор-миллиардер Райан Коэн продал весь принадлежащий ему пакет акций ритейлера с прибылью более $58 млн.

Капитализация Home Depot Inc. (SPB: HD) снизилась на 1,2%, несмотря на то, что совет директоров сети магазинов товаров для дома одобрил запуск программы обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average понизилось на 0,86% - до 33706,74 пункта.

Лидером снижения в индексе оказались акции Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3,4%, а также бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Nike Inc. (SPB: NKE), опустившиеся в цене примерно на 2,5%. Лидером роста выступили бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ), подорожавшие на 1,5%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 1,29% - до 4228,48 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,01% и составил 12705,22 пункта.

За прошлую неделю Dow понизился на 0,2%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq - на 2,6%. До этого Dow и S&P 500 росли четыре недели подряд.

Китайские фондовые индексы растут в понедельник на новости о снижении процентных ставок центробанком страны. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng - - на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%, сроком на пять лет - до 4,3% годовых с 4,45%.

Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

В Гонконге активно растут акции китайских девелоперских и строительных компаний: бумаги Agile Group Holdings Ltd. дорожают на 6%, CIFI Holdings (Group) Co. - на 7%, Country Garden Holdings Co. Ltd. - на 3%, China Resources Land Ltd. - на 2%.

Рыночная капитализация инжиниринговой компании в нефтегазовом секторе Sinopec Engineering (Group) Co. повышается на 4% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Чистая прибыль компании выросла на 0,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск снизился на 0,5%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (-2,9%), автопроизводителя Hino Motors Ltd. (-3,5%) и IT-компании CyberAgent Inc. (-3,1%).

Бумаги производителя оборудования для обеспечения безопасности Ai Holdings Corp. повышаются в цене на 5%. Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году подскочила на 32%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск снизился на 1,24%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снижается на 0,2%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 0,53%.

Акции австралийской страховой компании NIB Holdings Ltd. повышаются на 6,6%. Страховщик в финансовом году получил операционную прибыль, сильно превысившую консенсус-прогноз аналитиков.

Цены на нефть падают утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в понедельник составляет $95,45 за баррель, что на $1,27 (1,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,13, до $96,72 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,18 за баррель, что на $1,26 (1,39%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27, до $90,77 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

В центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных.

"Мы можем быть ближе к заключению сделки, чем это было две недели назад, но результат остается непредсказуемым, поскольку сохраняются некоторые противоречия. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным", - сообщил порталу Axios представитель Белого дома на условиях анонимности.

Тем временем президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 601 единицу, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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