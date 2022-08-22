Краткосрочные перспективы рынка акций РФ умеренно позитивны - BCS Express

Краткосрочные перспективы российского рынка акций умеренно позитивны, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Тот факт, что коррекция имеет горизонтальный характер, позволяет смотреть на краткосрочные перспективы российского рынка акций с умеренным оптимизмом. Сброс локальной перегретости в одних бумагах компенсируется покупками по другим, что удерживает индекс Мосбиржи от снижения. В начале новой недели покупатели могут стать увереннее, что позволяет рассматривать возможности возобновления роста. Индекс Мосбиржи в четверг-пятницу консолидировался в районе 2190 пунктов. По-прежнему фокус внимания на уровне 2240 пунктов, пробой и фиксацию выше которого можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала о зарождающемся восходящем тренде. На пути к нему на младших "тайм-фреймах" можно отметить уровень 2220 пунктов, который может иметь значение для торгов внутри дня", - пишет аналитик в комментарии.

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