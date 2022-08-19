.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
Инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР составят 2,7 трлн руб.
Минпромторг РФ подготовил проект обновленной стратегии развития автомобильной промышленности в России. Документ предполагает, что до 2035 г. в развитие автокомпонентных производств и НИОКР могут быть вложены 2,7 трлн рублей, в поддержку внутреннего...
 
Банковские карты привязывают к криптокошелькам
У россиян может появиться новый способ оплаты услуг ушедших из РФ сервисов и онлайн-магазинов - банковские карты, привязанные к криптокошелькам. Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими...
 
Темпы роста розничного кредитования в июле ускорились до 1%
Розничное кредитование в июле ускорилось до 1% с 0,4% месяцем ранее благодаря хорошей динамике потребительских и ипотечных кредитов, говорится в обзоре ЦБ РФ, посвященном динамике развития банковского сектора. Рост ипотечного кредитования, по...
 
19 августа 2022 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, при этом сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть на ожиданиях заключения ядерной сделки между США и Ираном. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2195 пунктов, индекс РТС превысил 1170 пунктов, обновив максимум за месяц на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов с 15 по 19 августа индекс Мосбиржи вырос на 2,2% и составил 2195,16 пункта, индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1170,57 пункта на фоне снижения доллара до 59,08 руб./$1 (-1,53 рубля) и подешевевшей октябрьской нефти Brent до $97,71 за баррель (-0,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса Мосбиржи выше 2165 пунктов на фоне ослабления рубля, роста бумаг металлургов во главе с "Русалом" (+6,8%) и акций финансовых компаний.

Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, давление на рынки оказали слабые статданные по экономике КНР, а также тот факт, что китайский ЦБ был вынужден второй раз в этом году понизить ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на фоне ослабления экономического роста из-за жесткой политики Пекина по сдерживанию COVID-19.

В Китае в июле розничные продажи (+2,7%) и объем промышленного производства (+3,8%) выросли хуже прогнозов аналитиков (+5% и +4,6% соответственно). Нефть в понедельник достигла 6-месячных минимумов (Brent локально падала ниже $93 за баррель) на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок. По официальным статданным, спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, несмотря на сохраняющееся снижение нефтяных цен на сигналах ослабления спроса в Китае. Индекс МосБиржи впервые с конца июля закрылся выше рубежа 2200 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов во главе с Polymetal (+10,8%) и компаний нефтегазового сектора во главе с акциями "Газпрома" (+3,7%), подогретыми прогнозами концерна по газовым ценам в предстоящий зимний период. Индекс РТС превысил 1142 пункта.

"Газпром" сообщил во вторник, что цены на газ в Европе зимой даже по консервативному прогнозу могут превысить $4000 за 1 тыс. кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров (+9% за день).

Спотовые цены на газ в Европе выросли на фоне выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток". Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки, тогда как газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа.

Совет директоров "Татнефти" (+2,8%) на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию каждого типа (отсечка реестра 11 октября), что совпало с ожиданиями.

Выросли акции ПАО "СПБ биржа" (+3,8%) на фоне известий, что с 22 августа для этих бумаг вводится запрет на короткие продажи на Мосбирже.

В среду рынок акций РФ провел торги в коррекционных настроениях на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $92 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 2190 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,8%) и "Газпрома" (-2,6%) на фоне укрепления рубля, в то время как продолжилось ралли акций Polymetal (+6,2%). Индекс РТС просел к 1136 пунктам.

Настроения на мировых площадках ухудшились после публикации блока статистики. Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, при прогнозах роста на 9,8%. Инфляция ускорилась по сравнению с июнем (9,4%) и обновила максимум более чем за 40 лет. Оценка роста ВВП Еврозоны во II квартале была ухудшена до 0,6% с 0,7%. В США розничные продажи в июле не изменились в помесячном выражении, при прогнозах роста на 0,1%.

В четверг рынок акций РФ после локальной дневной коррекции продолжил рост на фоне смешанной динамики внешних фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США о продолжении ужесточения монетарной политики, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $96 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2194 пункта, индекс РТС поднялся выше 1162 пунктов и обновил максимум на закрытие с 20 июля за счет укрепления рубля в преддверии налогового периода, при этом локомотивом роста выступили бумаги банков и "Газпрома" (+1,3%).

Выручка ПАО "МТС" (-1,2%) во II квартале 2022 года выросла на 0,7% в годовом сравнении и составила 127,8 млрд рублей, что оказалось хуже прогнозов.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам. При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики. Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной.

Поддержку нефти оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья - резервы нефти за неделю упали на 7,06 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей.

Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" подскочили на 7,6%, до 97,12 рубля - максимума с февраля 2012 года; "префы" выросли на 3,6%. Рост бумаг был подогрет новостями, что акционеры банка утвердили дивиденды за I полугодие, рекомендованные ранее наблюдательным советом банка (11,81 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. на "преф").

Скорректированная EBITDA компании En+ (-2,6%) по итогам первого полугодия 2022 г. выросла на 26% (до $2,38 млрд), но чистая прибыль группы упала на 19% (до $1,8 млрд). Free cash flow по итогам полугодия - отрицательный (минус $316 млн) против $692 млн годом ранее.

В пятницу рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз по рублевым ценам blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры в конце недели, индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов за счет укрепления рубля в преддверии налогового периода. Индекс МосБиржи удержался от снижения за счет роста бумаг "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), расписок TCS Group (+8,9%) и ряда металлургов.

Просели акции "МТС" (-0,8%) на фоне известий, что компания не планирует выплат промежуточных дивидендов в 2022 году (после выплат финальных дивидендов за 2021 год в размере 33,85 рубля на акцию). Выросли акции "ФосАгро" (+2,4%) на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал выплатить 780 рублей на акцию в счет финальных дивидендов за 2021 год и I полугодия 2022 года (отсечка реестра 3 октября).

В период с 15 по 19 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Ренессанс страхование" (+23%), "Соллерса" (+12%), Polymetal (+12%); хуже рынка оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (-4%), ПАО "Группа Позитив" (-2%), "ТГК-1" (-2%).

Рынок акций РФ в третьей декаде августа может сохранить широкий боковик, на динамику blue chips будут влиять геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. При этом на рынке может появиться навес продаж со стороны держателей расконвертированных депозитарных расписок на российские акции. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2130-2250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 августа 2022 года 19:40
Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне подготовки к пику налоговых выплат августа
Москва. 19 августа. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов последнего торгового дня недели, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.    читать дальше
.
19 августа 2022 года 19:02
Рынок акций РФ к вечеру сохраняет коррекционные настроения, индекс РТС вырос за счет укрепления рубля
Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы сохраняет коррекционные настроения вместе с мировыми фондовыми площадками, игроки фиксируют прибыль перед выходными после недельного роста; индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, акции "Магнита" и "ФосАгро" продолжают лидировать по оборотам торгов, обогнав Сбербанк, благодаря корпоративным новостям.    читать дальше
.
19 августа 2022 года 19:01
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,025 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт напоминает, что в конце июля появилась информация о...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 19:00
Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST
Москва. 19 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику за неделю вслед за аналогичными колебаниями на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Наибольший рост среди российских еврооблигаций показали долгосрочные бумаги, подешевели преимущественно краткосрочные выпуски.    читать дальше
.
19 августа 2022 года 18:43
Акции Детского мира, М.Видео и Segezha будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "Детского мира", "М.Видео" и Segezha будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 25 августа "Детский мир" планирует опубликовать финансовые результаты за II квартал. В фокусе показатель EBITDA, чистая прибыль. В рамках операционных результатов...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 18:20
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Магнит" представил свои финансовые результаты за 2К22, которые в целом совпали с нашими ожиданиями. Компании удалось добиться небольшого улучшения...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:56
S&P 500 может демонстрировать нисходящую динамику на следующей неделе - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 может демонстрировать преимущественно нисходящую динамику на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Летнее ралли на фондовых площадках аналитики воспринимают скептически. В настоящий момент основные индексы широкого рынка столкнулись с...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:26
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целью 10424 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целью 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" представила сильные финансовые результаты за I полугодие 2022г, которые оказались лучше консенсуса аналитиков. Благодаря высоким ценам на минеральные удобрения в...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:03
Драйверов для опережающего роста цены акций МТС пока нет - BCS Express
Драйверов для опережающего роста цены акций "МТС" пока нет, считает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "МТС" за 2К22 можно назвать преимущественно нейтральными. Выручка и OIBDA лишь немного не дотянули до прогнозов. Выручка была под давлением на ритейл-направление из-за ограничений...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:33
Дивдоходность акций ФосАгро может составить около 6% во 2П22 - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "ФосАгро" может составить во II полугодии 2022г около 6%, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Компания рекомендовала выплатить 780 рублей в виде дивидендов за I полугодие 2022 (10-процентная доходность). Это рекордные полугодовые дивиденды в истории...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:02
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, на уровне 4300п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, на уровне 4300 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 завершает продолжительное ралли, наблюдавшееся в течение последних двух месяцев, и, вероятно, может начать...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 15:45
Рубль днем ускорил рост к доллару и евро, обновил трехнедельный максимум в паре с евро
Москва. 19 августа. Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.    читать дальше
.
19 августа 2022 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $54,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $54,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $46,11, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант Pfizer отчитался за...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 130 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,62%, стоп-приказ: 110 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 14:33
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду - "Солид Брокер"
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду, отмечается в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер". "Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.