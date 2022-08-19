Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, при этом сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть на ожиданиях заключения ядерной сделки между США и Ираном. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2195 пунктов, индекс РТС превысил 1170 пунктов, обновив максимум за месяц на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов с 15 по 19 августа индекс Мосбиржи вырос на 2,2% и составил 2195,16 пункта, индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1170,57 пункта на фоне снижения доллара до 59,08 руб./$1 (-1,53 рубля) и подешевевшей октябрьской нефти Brent до $97,71 за баррель (-0,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса Мосбиржи выше 2165 пунктов на фоне ослабления рубля, роста бумаг металлургов во главе с "Русалом" (+6,8%) и акций финансовых компаний.

Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, давление на рынки оказали слабые статданные по экономике КНР, а также тот факт, что китайский ЦБ был вынужден второй раз в этом году понизить ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на фоне ослабления экономического роста из-за жесткой политики Пекина по сдерживанию COVID-19.

В Китае в июле розничные продажи (+2,7%) и объем промышленного производства (+3,8%) выросли хуже прогнозов аналитиков (+5% и +4,6% соответственно). Нефть в понедельник достигла 6-месячных минимумов (Brent локально падала ниже $93 за баррель) на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок. По официальным статданным, спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, несмотря на сохраняющееся снижение нефтяных цен на сигналах ослабления спроса в Китае. Индекс МосБиржи впервые с конца июля закрылся выше рубежа 2200 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов во главе с Polymetal (+10,8%) и компаний нефтегазового сектора во главе с акциями "Газпрома" (+3,7%), подогретыми прогнозами концерна по газовым ценам в предстоящий зимний период. Индекс РТС превысил 1142 пункта.

"Газпром" сообщил во вторник, что цены на газ в Европе зимой даже по консервативному прогнозу могут превысить $4000 за 1 тыс. кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров (+9% за день).

Спотовые цены на газ в Европе выросли на фоне выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток". Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки, тогда как газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа.

Совет директоров "Татнефти" (+2,8%) на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию каждого типа (отсечка реестра 11 октября), что совпало с ожиданиями.

Выросли акции ПАО "СПБ биржа" (+3,8%) на фоне известий, что с 22 августа для этих бумаг вводится запрет на короткие продажи на Мосбирже.

В среду рынок акций РФ провел торги в коррекционных настроениях на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $92 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 2190 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,8%) и "Газпрома" (-2,6%) на фоне укрепления рубля, в то время как продолжилось ралли акций Polymetal (+6,2%). Индекс РТС просел к 1136 пунктам.

Настроения на мировых площадках ухудшились после публикации блока статистики. Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, при прогнозах роста на 9,8%. Инфляция ускорилась по сравнению с июнем (9,4%) и обновила максимум более чем за 40 лет. Оценка роста ВВП Еврозоны во II квартале была ухудшена до 0,6% с 0,7%. В США розничные продажи в июле не изменились в помесячном выражении, при прогнозах роста на 0,1%.

В четверг рынок акций РФ после локальной дневной коррекции продолжил рост на фоне смешанной динамики внешних фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США о продолжении ужесточения монетарной политики, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $96 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2194 пункта, индекс РТС поднялся выше 1162 пунктов и обновил максимум на закрытие с 20 июля за счет укрепления рубля в преддверии налогового периода, при этом локомотивом роста выступили бумаги банков и "Газпрома" (+1,3%).

Выручка ПАО "МТС" (-1,2%) во II квартале 2022 года выросла на 0,7% в годовом сравнении и составила 127,8 млрд рублей, что оказалось хуже прогнозов.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам. При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики. Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной.

Поддержку нефти оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья - резервы нефти за неделю упали на 7,06 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей.

Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" подскочили на 7,6%, до 97,12 рубля - максимума с февраля 2012 года; "префы" выросли на 3,6%. Рост бумаг был подогрет новостями, что акционеры банка утвердили дивиденды за I полугодие, рекомендованные ранее наблюдательным советом банка (11,81 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. на "преф").

Скорректированная EBITDA компании En+ (-2,6%) по итогам первого полугодия 2022 г. выросла на 26% (до $2,38 млрд), но чистая прибыль группы упала на 19% (до $1,8 млрд). Free cash flow по итогам полугодия - отрицательный (минус $316 млн) против $692 млн годом ранее.

В пятницу рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз по рублевым ценам blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры в конце недели, индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов за счет укрепления рубля в преддверии налогового периода. Индекс МосБиржи удержался от снижения за счет роста бумаг "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), расписок TCS Group (+8,9%) и ряда металлургов.

Просели акции "МТС" (-0,8%) на фоне известий, что компания не планирует выплат промежуточных дивидендов в 2022 году (после выплат финальных дивидендов за 2021 год в размере 33,85 рубля на акцию). Выросли акции "ФосАгро" (+2,4%) на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал выплатить 780 рублей на акцию в счет финальных дивидендов за 2021 год и I полугодия 2022 года (отсечка реестра 3 октября).

В период с 15 по 19 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Ренессанс страхование" (+23%), "Соллерса" (+12%), Polymetal (+12%); хуже рынка оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (-4%), ПАО "Группа Позитив" (-2%), "ТГК-1" (-2%).

Рынок акций РФ в третьей декаде августа может сохранить широкий боковик, на динамику blue chips будут влиять геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. При этом на рынке может появиться навес продаж со стороны держателей расконвертированных депозитарных расписок на российские акции. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2130-2250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".