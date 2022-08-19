Рынок акций РФ к вечеру сохраняет коррекционные настроения, индекс РТС вырос за счет укрепления рубля

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы сохраняет коррекционные настроения вместе с мировыми фондовыми площадками, игроки фиксируют прибыль перед выходными после недельного роста; индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, акции "Магнита" и "ФосАгро" продолжают лидировать по оборотам торгов, обогнав Сбербанк, благодаря корпоративным новостям.

К 16:35 МСК индекс Мосбиржи составил 2186,02 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1176,37 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 58,6 рубля (-0,93 рубля), в начале торгов курс проваливался до 57,7 руб./$1.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Магнита" (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

В пятницу утром "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил об увеличении чистой прибыли (по стандарту МСБУ 17) в I полугодии на 39,6%, до 32,04 млрд руб. EBITDA повысилась на 38,3%, до 80,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и годом ранее.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) во II квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 19%, до 8,3 млрд руб.

ПАО "МТС" не планирует выплаты промежуточных дивидендов в 2022 году (после выплат финальных дивидендов за 2021 год в размере 33,85 рубля на акцию - прим ИФ), сообщил вице-президент компании по финансам Андрей Каменский на телефонной конференции для аналитиков и инвесторов, посвященной финансовым результатам за II квартал. Ранее МТС отложила принятие дивидендной политики на 2022-2024 годы на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году.

Акции "ФосАгро" выросли до 8076 рублей (+2,4%), максимум сделок составил 8466 рублей (+7,4%) - это рекорд с конца марта текущего года.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию, эта сумма включает финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.

EBITDA "ФосАгро" за I полугодие выросла в 1,9 раза к аналогичному периоду 2021 года, до 135,55 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель в диапазоне 129,1-158,2 млрд рублей. Выручка "ФосАгро" за полугодие выросла в 1,9 раза и составила 336,5 млрд рублей (консенсус-прогноз - 316,8 млрд рублей).

Подорожали также расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+6,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 15,22 млрд рублей (из них 1,9 млрд рублей пришлось на акции "ФосАгро", 1,9 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,88 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу демонстрирует смешанную динамику индикаторов, реагируя на внешний фон, корпоративные истории и укрепление рубля.

Расписки TCS Group продолжают восстановление от минимумов с июля 2020 года перед публикацией на следующей неделе (в среду) финансовых результатов за II квартал. "Детский мир" (MOEX: DSKY) и "М.Видео" (MOEX: MVID) должны представить финансовую отчетность в четверг.

Акции "ФосАгро" выросли после публикации сильных финансовых показателей за первое полугодие (выручка компании подскочила на 91% г/г, до 336,5 млрд руб., благодаря высоким ценам на минеральные удобрения на мировом рынке, а также росту продаж на 10,2%) и рекомендаций по дивидендам с доходностью около 9,9%.

Акции "ФосАгро" на открытие торгов подскочили до пика с конца марта, после чего отступили вниз в рамках закрытия образовавшегося дневного "гэпа" (для этого котировкам нужно опуститься к предыдущему пику 8000 руб.). Торговля проходит на повышенных объемах, а инвестиционная привлекательность бумаг в случае одобрения дивидендов акционерами возрастет. Держать акции "ФосАгро" с расчетом на развитие восходящего движения и тестирование отметки 8500 руб. с последующей перспективой роста к 9000 руб. и выше стоит при способности удержать поддержку 8080 руб. При закреплении ниже возрастут риски развития нисходящей коррекции ближе к 7690 руб. В целом технические перспективы бумаг в случае выхода наверх из среднесрочного диапазона 6800-8080 руб. улучшатся, считает аналитик.

Акции "Магнита", в отличие от "ФосАгро", скорректировались вниз после сильной аудированной отчетности за II квартал, согласно которой выручка ритейлера выросла на 38,7% г/г, а чистая прибыль подскочила на 75% г/г. Упоминаний о дивидендах в пресс-релизе, однако, не было.

В Европе негативом в пятницу стали данные о неожиданном ускорении производственной инфляции в Германии в июле до пугающих 37,2% г/г. В целом на внешних рынках преобладали коррекционные настроения перед возможными негативными экономическими сигналами на следующей неделе как со стороны статистики, так и предупреждений представителей центральных банков о необходимости борьбы с инфляцией. На российском рынке долларовый индекс РТС продвигается к 1200 пунктам благодаря укреплению рубля. Неделя, вероятно, завершится в узком диапазоне торгов, после чего в ближайшие дни в центре внимания будут оставаться корпоративные истории, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов. У рынка акций РФ в конце недели, особенно в разгар сезона отпусков, мало мотивации держаться в "плюсе", к тому же новостной фон не преподносит позитивных сюрпризов.

С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи наметилось не слишком уверенное пробитие фигуры "симметричный треугольник", и не исключено, что индекс вернется в пределы фигуры и продолжит консолидацию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая неделя на российском рынке акций прошла в позитивном ключе, однако в пятницу инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, формируя коррекционную тенденцию. Охлаждение аппетита к риску эксперты связывают с укреплением рубля, довольно бодро начавшимся с середины недели в преддверии налогового периода.

На следующей неделе влияние налогового периода может привести к очередному витку укрепления рубля, что, в свою очередь, будет сдерживать рост рублевых акций. Продолжающаяся работа программы ЦБ РФ по расконвертации депозитарных расписок, находящихся на учете в российских депозитариях, может также привести к ослаблению рынка акций, считает Власенко.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC40 и DAX просели на 0,5%), "минусуют" Штаты (индексы в начале торгов просели на 0,4-0,7%).

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

В Великобритании розничные продажи в июле выросли на 0,3% при прогнозах снижения на 0,2%.

Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK в августе снизился до минус 44 пунктов при прогнозах снижения до минус 42 пунктов с июльских минус 41 пункт.

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле взлетели на 37,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Это максимальное повышение с 1949 года, с начала ведения расчетов. Показатель бил рекорды с декабря по май. В июне рост замедлился до 32,7% с майских 33,6%. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов подъема цен производителей в ФРГ до 32%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу нисходящая коррекция исчерпалась, накануне котировки выросли на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $96,52 за баррель (-0,1% и +3,1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $90,86 за баррель (+0,4% и +2,7% накануне).

На неделе котировки достигали минимума с января на опасениях за спрос из-за возможного экономического спада. Также инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-12,8% и -12,4% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-10,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-6,5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,9%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,5%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,4%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+15,3% и +9,1% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+7,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,8%).