Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне подготовки к пику налоговых выплат августа

Москва. 19 августа. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов последнего торгового дня недели, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 59,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При открытии торгов доллар опускался ниже 58 руб. впервые с 25 июля. Евро стоил 59,1 руб./EUR1, подешевев на 57,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 59 руб. впервые с 26 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,77 копейки - до 59,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро в последний торговый день недели, поддержку котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа.

Средства юридических лиц в российских банках в июле выросли на 544 млрд руб. (или на 1,5%) после небольшого снижения (на 47 млрд руб., или на 0,1%) в июне, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора", опубликованном в среду.

Средства населения в июле увеличились на 158 млрд руб. (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 млрд руб., +1,1%), в то время как валютные сократились (-$3,0 млрд, или -156 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -4,2%), что, вероятно, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков. Месяцем ранее, в июне 2022 года, средства физлиц в банках выросли на 553 млрд руб., или на 1,7%.

"Рубль сегодня укрепился, продолжая движение, начатое со вторника. Вероятно, основным драйвером роста является предстоящий налоговый период, когда спрос на рубль традиционно растет со стороны экспортеров. В остальном на рубль оказывают воздействие все те же факторы - пониженный спрос на валюту со стороны импортеров и повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров", - отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Спрос на рубль обусловлен текущим налоговым периодом. В срок до 25 августа компании должны уплатить НДС, НДПИ и ряд акцизов. Все такой же прочной опорой рублю выступает профицит торгового баланса России. Высокая амплитуда биржевых колебаний связана с низкой ликвидностью на рынке", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Общемировое ухудшение отношения инвесторов к риску обусловлено очередным обострением рисков ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж изложила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Как Баллард, так и Джордж имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Цены на нефть начали слабо расти вечером в пятницу, несмотря на опасения по поводу глобальной экономики и спроса на топливо, но могут завершить неделю снижением.

Сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на то, что ОПЕК видит высокие риски дефицита предложения нефти в этом году, а спрос на бензин в США вырос вслед за снижением цен.

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил в интервью агентству Bloomberg на этой неделе, что опасения ослабления спроса в Китае и других странах мира в этом году преувеличены, в то время как резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК заканчиваются.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $97,73 за баррель, что на 1,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,55%, до $91,9 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, в которых за последнее время был достигнут некоторый прогресс. Возобновление ядерной сделки откроет иранской нефти путь на мировой рынок.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 82,49 копейки, до 59,1321 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5023 рубля, до 59,3934 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 90,72 копейки по отношению к четвергу и составил 59,0177 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 77,55 копейки и составил 59,007 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 098,64 млн, из которых $866,742 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 231,898 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,2281 рубля, до 59,481 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,4566 рубля, до 59,3203 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 094,403 млн, из которых EUR250,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR843,542 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - также до 8,29% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев отступили на 1 б.п. каждая - до 8,36% и 8,39% соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,46% годовых.