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19 августа 2022 года 19:00

Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST

Москва. 19 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику за неделю вслед за аналогичными колебаниями на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Наибольший рост среди российских еврооблигаций показали долгосрочные бумаги, подешевели преимущественно краткосрочные выпуски.

Основным фактором, оказавшим влияние на этот класс активов, стала публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 26-27 июля, и последующий за ним рост опасений ускорения темпов повышения процентных ставок со стороны американского центробанка.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в понедельник, 15 августа, характеризовалась преимущественно позитивными настроениями. Участники рынков продолжали рассчитывать на замедление повышения процентных ставок ФРС США в связи с последними данными по инфляции, опубликованными в пятницу, 12 августа, и показавшими замедление темпов роста потребительских цен впервые за несколько месяцев.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствовали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Прогноз исходил из роста показателя до 8,7%.

Данные укрепили надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, написал после публикации Trading Economics. Кроме того, после их выхода фьючерсы на размер процентных ставок указывали на то, что 70% трейдеров ожидали их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 базисных пунктов.

Во вторник и среду котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно снижались вслед за рынком UST, участники торгов закрывали позиции в ожидании публикации протокола заседания июльского заседания ФРС. Протокол должен был быть опубликован в среду, 17 августа, в 21:МСК, и трейдеры рассчитывали получить новые сигналы относительно позиции американского ЦБ.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции в июле после заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, и протокол может дать такой же сигнал. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, полагают эксперты.

Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что ФРС может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво, считает профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"Представление, что Федрезерв будет снижать ставку в следующем году, кажется мне оторванным от реальности", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television в среду. По мнению Рубини, центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может, и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%.

"Если этого не случится, инфляционные ожидания не изменятся, - сказал он. - Мне кажется, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы в нужные сроки уронить инфляцию до 2%. Мы все еще находимся в крайне инфляционных условиях, и я сейчас говорю не только про США, но и про весь мир".

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам после публикации протокола заседания ФРС. Цены американских казначейских обязательств, напротив, преимущественно выросли, так как большинство руководителей регулятора высказалось за продолжение курса на повышение ключевой процентной ставки.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил в четверг, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться без промедления к тому уровню ставки, который окажет существенное понижательное давление на инфляцию", - сказал Баллард в интервью The Wall Street Journal, отметив, что не понимает, "зачем растягивать повышение процентной ставки на следующий год".

Между тем его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

В пятницу ситуация на рынке российских государственных еврооблигаций не особо изменилась по сравнению с предыдущим днем, большинство бумаг показало умеренную негативную динамику. Цены UST также преимущественно снижались, в результате суверенные спреды в основном сузились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,4%, до 54,44% от номинала (их доходность снизилась на 13,4 базисного пункта - до 11,69% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 31%, до 53,98% от номинала (их доходность снизилась на 325,3 базисного пункта - до 11,5% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 340,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 5,9%, подорожав до 44,15% от номинала (его доходность снизилась на 62,2 базисного пункта, до 12,26% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 3,8%, до 44,98% от номинала (их доходность выросла на 147,7 базисного пункта - до 29,36% годовых), с погашением в 2027 году упали на 4,2%, подешевев до 46,2% от номинала (их доходность выросла на 121,8 базисного пункта - до 22,69% годовых), с погашением в 2029 году подросли на 0,64%, до 44,89% от номинала (их доходность снизилась на 5,9 базисного пункта - до 19,51% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1,6%, до 56,4% от номинала (его доходность уменьшилась на 49,3 базисного пункта - до 68,7% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2,67%, составив 57,12% от номинала (их доходность снизилась на 131 базисный пункт - до 36,4% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь будет определяться преимущественно как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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