.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,025 руб
.
19 августа 2022 года 19:01
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,025 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт напоминает, что в конце июля появилась информация о том, что банк "Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с ВТБ. Капитал банка "Открытие" составляет 550 млрд руб., у ВТБ на конец декабря 2021г составлял 2,2 трлн руб. По мнению Баженова, в результате присоединения банка ВТБ может решить проблемы с достаточностью капитала из-за потерь 2022г. Банк "Открытие" по итогам 1П22 показал чистую прибыль по РСБУ в размере 5,7 млрд руб., тем самым сохранив капитал. Прибыль от клиентского бизнеса выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы - на 74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям, отметили в банке. "Сделка, скорее всего, пройдет в этом году, чтобы выполнить требования ЦБ по нормативам к капиталу внутри года. По нашим расчётам, ВТБ поглотит "Открытие" по оценке 0,3х BV - около 150 млрд руб. Таким образом, размер капитала ВТБ может вернуться примерно к 2-2,1 трлн руб. Соответственно, открывается потенциал роста до 0,025 руб. Мы рекомендуем спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. Потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
19 августа 2022 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, при этом сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть на ожиданиях заключения ядерной сделки между США и Ираном. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2195 пунктов, индекс РТС превысил 1170 пунктов, обновив максимум за месяц на фоне укрепления рубля. читать дальше
.19 августа 2022 года 19:40
Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне подготовки к пику налоговых выплат августа
Москва. 19 августа. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов последнего торгового дня недели, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа. читать дальше
.19 августа 2022 года 19:02
Рынок акций РФ к вечеру сохраняет коррекционные настроения, индекс РТС вырос за счет укрепления рубля
Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы сохраняет коррекционные настроения вместе с мировыми фондовыми площадками, игроки фиксируют прибыль перед выходными после недельного роста; индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, акции "Магнита" и "ФосАгро" продолжают лидировать по оборотам торгов, обогнав Сбербанк, благодаря корпоративным новостям. читать дальше
.19 августа 2022 года 19:00
Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST
Москва. 19 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику за неделю вслед за аналогичными колебаниями на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Наибольший рост среди российских еврооблигаций показали долгосрочные бумаги, подешевели преимущественно краткосрочные выпуски. читать дальше
.19 августа 2022 года 18:43
Акции "Детского мира", "М.Видео" и Segezha будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 25 августа "Детский мир" планирует опубликовать финансовые результаты за II квартал. В фокусе показатель EBITDA, чистая прибыль. В рамках операционных результатов... читать дальше
.19 августа 2022 года 18:20
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Магнит" представил свои финансовые результаты за 2К22, которые в целом совпали с нашими ожиданиями. Компании удалось добиться небольшого улучшения... читать дальше
.19 августа 2022 года 17:56
Индекс S&P 500 может демонстрировать преимущественно нисходящую динамику на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Летнее ралли на фондовых площадках аналитики воспринимают скептически. В настоящий момент основные индексы широкого рынка столкнулись с... читать дальше
.19 августа 2022 года 17:26
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целью 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" представила сильные финансовые результаты за I полугодие 2022г, которые оказались лучше консенсуса аналитиков. Благодаря высоким ценам на минеральные удобрения в... читать дальше
.19 августа 2022 года 17:03
Драйверов для опережающего роста цены акций "МТС" пока нет, считает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "МТС" за 2К22 можно назвать преимущественно нейтральными. Выручка и OIBDA лишь немного не дотянули до прогнозов. Выручка была под давлением на ритейл-направление из-за ограничений... читать дальше
.19 августа 2022 года 16:33
Дивидендная доходность акций "ФосАгро" может составить во II полугодии 2022г около 6%, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Компания рекомендовала выплатить 780 рублей в виде дивидендов за I полугодие 2022 (10-процентная доходность). Это рекордные полугодовые дивиденды в истории... читать дальше
.19 августа 2022 года 16:02
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, на уровне 4300 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 завершает продолжительное ралли, наблюдавшееся в течение последних двух месяцев, и, вероятно, может начать... читать дальше
.19 августа 2022 года 15:45
Москва. 19 августа. Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа. читать дальше
.19 августа 2022 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $54,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $46,11, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант Pfizer отчитался за... читать дальше
.19 августа 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,62%, стоп-приказ: 110 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.19 августа 2022 года 14:33
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду, отмечается в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер". "Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.