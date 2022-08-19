Акции Детского мира, М.Видео и Segezha будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "Детского мира", "М.Видео" и Segezha будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

25 августа "Детский мир" планирует опубликовать финансовые результаты за II квартал. В фокусе показатель EBITDA, чистая прибыль. В рамках операционных результатов менеджмент отмечал, что ожидает роста EBITDA по итогам I полугодия при падении показателя на 15% в I квартале. "К текущему моменту ситуация в непродуктовом ритейле постепенно стабилизируется, поэтому компании могут начать возвращаться к практике дивидендных выплат, - подчеркивает Пучкарев. - Акции "Детского мира" с минимумов июня двигаются в восходящем канале. Его верхняя граница, которая сейчас проходит около 89 руб., выступает ключевым сопротивлением в среднесрочной перспективе. Продавцы также могут активизироваться вблизи сильного уровня 93 руб. Осцилляторы допускают продолжение подъема в ближайшие дни".

Финансовый отчет "М.Видео" по МСФО должен выйти 25 августа. Компания не публиковала операционные результаты за квартал, поэтому неопределенность по состоянию дел в компании повышенная. По мнению аналитика, из-за этого публикация результатов может спровоцировать сильные движения.

"После сильного импульса роста 11 августа и обновления максимумов на 238 руб. рост постепенно затормозился. Осцилляторы на дневном таймфрейме поддерживают продавцов, но в рамках растущей тенденции качественных сигналов все же нет. Важный рубеж для медведей - 210 руб. Пока котировки удерживаются выше данной отметки, сильнее выглядят позиции покупателей", - отмечает эксперт BCS Express.

26 августа финансовый отчет по МСФО за II квартал планирует опубликовать Segezha Group. По мнению Пучкарева, результаты особенно интересны, так как компания не давала апдейтов по влиянию санкций или по инвестпрограмме с момента публикации показателей за I квартал.

"Акции Segezha двигаются в нисходящем тренде с начала 2022г. Сейчас котировки находятся вблизи верхней границы, сильный отчет мог бы стать драйвером для пробоя вверх. Сигналами об улучшении технической картины станут закрепление выше 7,6 руб. и 8 руб. Сценарий восстановления будет отложен в пользу более глубокого падения при пробое 7,4 руб.", - указывает стратег инвесткомпании.

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