"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Магнит" представил свои финансовые результаты за 2К22, которые в целом совпали с нашими ожиданиями. Компании удалось добиться небольшого улучшения рентабельности EBITDA г/г и нарастить чистую прибыль на 75% г/г. "Магнит" сообщил, что в июле-августе рост сопоставимых продаж продолжил ускоряться относительно предыдущих месяцев и превысил средние результаты 2К. Рост среднего чека остается сильным, а трафик вернулся в положительную зону. Компания завершила полугодие с очень сильной финансовой позицией, а долговая нагрузка вернулась к значениям до покупки Дикси. Мы не исключаем, что до конца года ритейлер вернется к выплате дивидендов, хотя пока компания не делала никаких заявлений", - отмечает аналитик Артем Михайлин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.