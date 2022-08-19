"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целью 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ФосАгро" представила сильные финансовые результаты за I полугодие 2022г, которые оказались лучше консенсуса аналитиков. Благодаря высоким ценам на минеральные удобрения в первой половине года, а также увеличению объемов реализации своей продукции, компания смогла нарастить показатели до рекордных значений. Несмотря на начавшуюся коррекцию на рынке минеральных удобрений во II полугодии 2022г, мы отмечаем, что цены все еще остаются на высоких уровнях, что, на наш взгляд, позволит компании показать сильные результаты во II полугодии 2022г. В связи с этим мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб.", - отмечает аналитик Эльза Газизова.

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