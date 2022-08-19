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19 августа 2022 года 17:03
Драйверов для опережающего роста цены акций МТС пока нет - BCS Express
Драйверов для опережающего роста цены акций "МТС" пока нет, считает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "МТС" за 2К22 можно назвать преимущественно нейтральными. Выручка и OIBDA лишь немного не дотянули до прогнозов. Выручка была под давлением на ритейл-направление из-за ограничений на импорт оборудования. При этом продолжило развиваться финтех направление - сегмент стал ключевым драйвером выручки во II квартале. Показатель OIBDA и чистая прибыль сократились из-за доначисления резервов МТС Банка", - пишет эксперт. На взгляд Пучкарева, из приятного стоит отметить улучшение свободного денежного потока до 20 млрд руб. против -33,6 млрд руб. в предыдущем квартале и 3,7 млрд руб. годом ранее. Рост показателя связан со снижением оттоков в оборотный капитал, а также сокращением капитальных затрат. Чистый долг по итогам квартала остался стабильным. "В рамках конференц-звонка CFO МТС обозначил, что компания не планирует выплату промежуточных дивидендов. Сроки принятия новой дивидендной политики "МТС" были сдвинуты на неопределенный срок. Среднесрочные ожидания по акциям "МТС" преимущественно нейтральные. Бизнес выглядит устойчивым к макроэкономической нестабильности, однако драйверов для опережающего роста нет", - резюмирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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