Рубль днем ускорил рост к доллару и евро, обновил трехнедельный максимум в паре с евро

Москва. 19 августа. Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 58,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При открытии торгов доллар опускался ниже 58 руб. впервые с 25 июля, обновив трехнедельный минимум. Евро стоил 58,84 руб./EUR1, подешевев на 1,34 рубля. Евро торговался ниже 59 руб. впервые с 26 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,08 рубля - до 58,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро в ходе дневных торгов, поддержку котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа.

Средства юридических лиц в российских банках в июле выросли на 544 млрд руб. (или на 1,5%) после небольшого снижения (на 47 млрд руб., или на 0,1%) в июне, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора", опубликованном в среду.

Средства населения в июле увеличились на 158 млрд руб. (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 млрд руб., +1,1%), в то время как валютные сократились (-$3,0 млрд, или -156 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -4,2%), что, вероятно, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков. Месяцем ранее, в июне 2022 года, средства физлиц в банках выросли на 553 млрд руб., или на 1,7%.

"Вчера рубль продолжил укрепляться. При этом в течение дня он дорожал довольно резко - более чем на 3%, до уровней ниже 59 за доллар - самого сильного значения с конца июля. Впрочем, ближе к вечеру рубль отступил до 59,5 за доллар. Сегодня утром рубль продолжает дорожать. По-видимому, высокий спрос на валюту, который связан с погашением валютных кредитов, на данный момент уже удовлетворен. Предложение валюты, напротив, останется значительным на фоне приближения начала налогового периода. Поэтому рубль продолжит дорожать и сегодня может закрепиться около 58,5 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Укрепление российской валюты выглядит импульсным и не подпитывается какими-то значимыми фундаментальными факторами. Скорее, играет роль подготовка экспортеров к пику налоговых выплат в сочетании с резким восстановлением цен на нефть. В остальном никаких видимых изменений, способных изменить настрой рубля, не наблюдается, а значит, после завершения налогового периода вполне возможно возвращение пары в прежний диапазон с последующим восходящим прорывом", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Общемировое ухудшение инвесторов к риску обусловлено очередным обострением рисков ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж изложила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Как Баллард, так и Джордж имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением.

Сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на то, что ОПЕК видит высокие риски дефицита предложения нефти в этом году, а спрос на бензин в США вырос вслед за снижением цен.

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил в интервью агентству Bloomberg на этой неделе, что опасения ослабления спроса в Китае и других странах мира в этом году преувеличены, в то время как резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК заканчиваются.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $94,66 за баррель, что на 2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,82%, до $88,85 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, в которых за последнее время был достигнут некоторый прогресс. Возобновление ядерной сделки откроет иранской нефти путь на мировой рынок.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - также до 8,29% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев отступили на 1 б.п. каждая - до 8,36% и 8,39% соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,46% годовых.