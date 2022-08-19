S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, на уровне 4300п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, на уровне 4300 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 завершает продолжительное ралли, наблюдавшееся в течение последних двух месяцев, и, вероятно, может начать отыгрывать риски переоценки. В среду индекс оттолкнулся от двух значимых отметок: 200-дневной скользящей средней и долгосрочной линии сопротивления, которые могут ограничить потенциал роста в ближайшей перспективе. Сейчас с технической точки зрения одна из лучших возможностей за последние недели для открытия коротких позиций", - пишет эксперт.

На взгляд аналитика, инвесторы в настоящий момент настроены неоправданно оптимистично. Многие факторы указывают на снижение справедливой стоимости акций, однако широкий рынок демонстрирует уверенный рост. За последний месяц положительную динамику показали все сектора из состава S&P 500.

"Консенсус-прогнозы финансовых результатов корректируются вниз, - подчеркивает Кононов. - При этом негативное влияние на финансовые профили компаний, в том числе ведущих операционную деятельность за рубежом, оказывают инфляция и курс доллара. Как следствие, в ближайшие несколько кварталов возможно усиление давления на факторы производства с последующим падением маржинальности. С нашей точки зрения, отмечающийся в настоящий момент позитив на рынках не оправдан, несмотря на заявления представителей ФРС о сильной экономике в целом и уверенных позициях рынка труда в частности".

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