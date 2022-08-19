Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду - "Солид Брокер"

Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду, отмечается в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер".

"Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета по золоту. Отток средств продолжается третий месяц подряд: в мае фонды лишились $3,1 млрд, в июне - еще $1,7 млрд. Но в России все иначе: инвестиционный спрос на драгметаллы растет, причем основной сосредоточен именно в биржевых золотых фондах", - указывает эксперты.

На их взгляд, в России спрос на золото обусловлен, стремлением населения сохранить валютную позицию на фоне общего тренда по девалютизации. Помимо классических биржевых фондов, сейчас активно стала использоваться валютная секция Мосбиржи, на которой представлен спотовый инструмент на золото: GLDRUB_TOM.

"По сути, вы покупаете золото в рублях от одного грамма, причем покупаете напрямую, а не через биржевой фонд с ежегодной комиссией, - пишут аналитики "Солид Брокер". - Мы считаем этот инструмент вполне приемлемым для сохранения валютной позиции, так как золото в долгосрочном периоде растёт, сохраняя свою ценность на фоне долларовой инфляции. Однако в краткосрочном периоде подвержено волатильности, что нужно помнить при инвестировании любой драгметалл".

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