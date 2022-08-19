Цена бумаг ФосАгро, скорее всего, покажет умеренный рост перед ВОСА 21 сентября 2022г - BCS Express

Котировки бумаг "ФосАгро", скорее всего, будут демонстрировать умеренный рост в преддверии внеочередного собрания акционеров (ВОСА) 21 сентября 2022 года, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"При всех позитивных факторах важно учесть, что значительная их часть уже учтена в котировках бумаг "ФосАгро". Мультипликаторы находятся на среднем уровне, что с учетом дивидендной неопределенности выглядит вполне оправданным. Кроме того, во II половине 2022 года компания планировала представить рынку новую стратегию до 2030 года, в рамках которой с 2023 года могла быть запущена большая инвестпрограмма. Не ясно, сохранились ли эти планы в изменившихся обстоятельствах, но финансовое положение компании вполне позволяет нарастить инвестиции в производство, в том числе в ущерб дивидендам, - отмечает аналитик в обзоре. - Вероятно, котировки бумаг компании будут демонстрировать умеренный рост в преддверии ВОСА. Решение по дивидендам от акционеров может стать катализатором переоценки компании. В случае одобрения дивидендов может быть скачок цены, однако дальнейшая динамика будет зависеть от стратегии развития компании, а также от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, которая очень переменчива. В случае ухудшения прогнозов высокая оценка акций "ФосАгро" может стать неприятным фактором для инвестиционного кейса".

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