Цена золота, скорее всего, продолжит торги пятницы в диапазоне $1750-1770/унц. - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, продолжат торги в пятницу в диапазоне $1750-1770 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB, Антон Чернышев.

"Золото протестировало уровень поддержки $1750/унц. на торгах в Азии в пятницу, но отыграло часть потерь и котируется около $1755. Значимой для рынка золота макроэкономической статистики не ожидается, но планируется выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина. Последние его комментарии не давали однозначного ответа, какого роста ставки он ожидает в сентябре, поэтому выступление может прояснить его позицию. В целом инвесторы, вероятно, продолжат оценивать статистику четверга, особенно до открытия американской сессии, что может оказать дополнительное давление на котировки. Однако маловероятно, что уровень поддержки $1750/унц. будет пробит без новых негативных для рынка золота сигналов. Мы ожидаем, что желтый металл в пятницу продолжит торговаться в коридоре $1750-1770 за унцию", - пишет эксперт в комментарии.

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