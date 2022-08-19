Существенный рост котировок акций Мосбиржи в ближайшее время маловероятен - ПСБ

Существенный рост котировок акций "Московской биржи" в ближайшее время маловероятен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Комиссионные доходы Мосбиржи во втором квартале 2022 года сократились на 18,8% кв/кв, до 8,056 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17,7% кв/кв, до 11,382 млрд руб., чистая прибыль - на 19% г/г, до 8,286 млрд руб. Снижение комиссионного дохода обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и снижения цен в рублях на торгуемые активы. Негативным фактором стало и прекращение торгов и выпусков еврооблигаций. Хотя допуск к торгам нерезидентов из дружественных стран, а также увеличение ликвидности по бумагам из-за автоматической расконвертации депозитарных расписок окажут поддержку комиссионным доходам компании в третьем квартале, их влияние не будет существенным. Кроме того, остается высоким риск приостановки торгов валютами недружественных стран, что не позволит бумаге существенно вырасти в ближайшее время", - отмечает эксперт банка.

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