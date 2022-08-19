Рынок акций РФ утром просел к 2180п по индексу МосБиржи вслед за миром, выросло ФосАгро на новостях о дивидендах

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в конце недели, индекс МосБиржи просел в район 2180 пунктов, при этом выросли акции "ФосАгро" на новостях о дивидендах, а также расписки TCS Group.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2180,13 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1153,42 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 59,55 рубля (+0,02 рубля), в начале торгов курс проваливался до 57,7 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "Магнита" (-2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

В пятницу утром "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил об увеличении чистой прибыли (по стандарту МСБУ 17) в I полугодии на 39,6%, до 32,04 млрд руб. EBITDA повысилась на 38,3%, до 80,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и годом ранее.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) во II квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 19%, до 8,3 млрд руб.

ПАО "МТС" не планирует выплаты промежуточных дивидендов в 2022 году (после выплат финальных дивидендов за 2021 год в размере 33,85 рубля на акцию - прим ИФ), сообщил вице-президент компании по финансам Андрей Каменский на телефонной конференции для аналитиков и инвесторов, посвященной финансовым результатам за II квартал. Ранее МТС отложила принятие дивидендной политики на 2022-2024 годы на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году.

Акции "ФосАгро" выросли до 8150 рублей (+3,4%), максимум сделок составил 8466 рубля (+7,4%) - максимум с конца марта текущего года; объем торгов превысил 1,12 млрд рублей.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию - эта сумма включает финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.

EBITDA "ФосАгро" за I полугодие выросла в 1,9 раза к аналогичному периоду 2021 года, до 135,55 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель в диапазоне 129,1-158,2 млрд рублей. Выручка "ФосАгро" за полугодие выросла в 1,9 раза и составила 336,5 млрд рублей (консенсус-прогноз - 316,8 млрд рублей).

Также подорожали расписки TCS Group (+1,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют неуверенность, в Китае много разговоров о стимулах, но реальных действий пока мало, нефть корректируется после бурного роста в предыдущие дни на фоне глубоких скидок Ирана. На рынке акций РФ можно ожидать продолжения консолидации, но, вероятно, с отрицательным значением. Рубль может продолжить укрепление на фоне приближающихся налоговых платежей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть вернулись к снижению после коррекционного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Цены фьючерсов на нефть Brent и WTI остановили рост у сопротивлений $96,5 и $90,5 за баррель соответственно, не найдя фундаментальных драйверов для развития повышения, в связи с чем могут вновь взять курс на минимумы с начала текущего года. Инвесторы следят за сигналами в отношении спроса и предложения на рынке, а также динамикой доллара, который все еще чувствует себя уверенно.

Индекс РТС благодаря крепкому рублю протестировал сопротивление 1160 пунктов, что открывает дорогу к развитию роста в район 1200 пунктов, в то время как индикатор "Мосбиржи" остается ниже отметки 2220 пунктов. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 2160 и 1120 пунктов.

Пятница ожидается спокойным на события днем, в связи с чем инвесторам остается оценивать поступившую ранее информацию. Лучше рынка в течение дня после отчетности и рекомендации по дивидендам могут смотреться "Магнит" и "ФосАгро". Российские фондовые площадки в целом, судя по всему, по итогам недели не выйдут за пределы краткосрочных диапазонов, а на зарубежных рынках намечаются признаки развития нисходящей коррекции в преддверии новых ужесточений монетарных условий в сентябре.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, накануне цены на нефть Brent смогли неплохо отскочить, частично нивелировав снижение последних дней. Октябрьский фьючерс в итоге вернулся в диапазон $95-100 за баррель. Если настроения инвесторов не ухудшатся, то вероятно удержание цен в этом диапазоне и на следующей неделе.

Риски по Ирану пока отодвинуты на второй план ввиду большой вероятности затягивания с согласованием ядерной сделки. На первом плане сейчас больше выступают риски относительно замедления темпов мировой экономики и то, как это затронет спрос на энергоносители. В пятницу в отсутствие особых новостей фьючерс на Brent будет консолидироваться в районе $95-96 за баррель, полагает эксперт.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федрезерва США.

Протокол июльского заседания ФРС опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Баллард и Джордж имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC40 и DAX просели на 0,2-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,55%).

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

В Великобритании розничные продажи в июле выросли на 0,3% при прогнозах снижения на 0,2%.

Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK в августе снизился до минус 44 пунктов при прогнозах снижения до минус 42 пунктов с июльских минус 41 пункт.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу скорректировались после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $96,19 за баррель (-0,4% и +3,1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $90,06 за баррель (-0,5% и +2,7% накануне).

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада. Также инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,5% и -9% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-6,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-4,6%), Cian (MOEX: CIAN) (-4,3%), бумаги ПАО "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-4,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+16,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+7,2%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,5%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,15 млрд рублей (из них 1,211 млрд рублей пришлось на акции "Магнита" и 737 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).