Средне- и долгосрочные ожидания по цене акций Магнита умеренно позитивны - BCS Express

Среднесрочные и долгосрочные ожидания по цене акций "Магнита" умеренно позитивные, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Магнит" представил мощные результаты за II квартал. Сильную динамику показали все ключевые метрики. Основным драйвером роста стал рост инфляции в России, что привело к улучшению среднего чека. Из-за невыплаты дивидендов за 2021 год компания также смогла снизить долговую нагрузку до 1,2х чистый долг/EBITDA - такой же уровень был до покупки "Дикси" в I полугодии 2021 года. Эмитент отмечает дальнейшее ускорение LFL продаж в июле-августе, стабилизацию LFL трафика. Это предполагает дальнейшее ускорение выручки "Магнита" в III квартале. При этом маржинальность может чуть ухудшиться из-за ожидаемого роста издержек в связи с инфляцией, - отмечает аналитик. - Негативная реакция цены акций на отчет связана с фиксацией по факту. Участники рынка заранее закладывали в бумаги сильные результаты, ориентируясь на операционные показатели, результаты конкурентов. Другой негативный драйвер - компания не дает информации по дивидендам. Учитывая более чем стабильное финансовое положение, выплаты были бы оправданы, однако пока "Магнит" не сообщал даже о намерении рассмотреть выплату дивидендов. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям умеренно позитивные. Пока дивиденды не выплачиваются, средства могут быть направлены на гашение долговой нагрузки. Как только появится информация о возможности возобновления выплат, бумаги могут получить сильный драйвер для роста".

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