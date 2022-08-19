"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Microsoft с прогнозной ценой $337

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $337 за штуку на август 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"По итогам четвертого квартала и полного 2022 ф.г. эмитент представил умеренно позитивный отчет. Темпы роста квартальной выручки замедлились до 12% г/г, но инвесторы были готовы и к более сильному замедлению на фоне ухудшения макросреды. Квартальная чистая прибыль из-за опережающего роста операционных затрат увеличилась только на 2% г/г. Но менеджмент компании дал оптимистичный прогноз на 2023 ф.г. и спрогнозировал двузначный рост выручки и операционной прибыли благодаря чему сохранила благосклонность инвесторов. Основным драйвером роста выручки Microsoft в среднесрочной и долгосрочной перспективе станет устойчивый спрос со стороны бизнеса на облачные сервисы. Также Microsoft рассчитывает стать ключевым игроком в виртуальных мирах и хорошо позиционирована в игровой индустрии", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

При этом эксперт обращает внимание и на факторы риска: повышенную волатильность и негативные настроения на американском фондовом рынке вследствие ужесточения ДКП ФРС США, сокращение глобального рынка ПК в 2022 году, возможное неодобрение регуляторами сделки по покупке Activision Blizzard, сокращение расходов рекламодателей, укрепление доллара относительно мировых валют.

Microsoft Corp. - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере программного обеспечения для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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