Возможен рост цены бумаг ФосАгро выше 9200 руб. - ПСБ

Возможен подъем котировок бумаг "ФосАгро" выше 9200 рублей за штуку, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений, вызванная продовольственным кризисом и высокими ценами на минеральные удобрения, а также увеличение производственных мощностей позволили "ФосАгро" показать сильные финансовые результаты за первое полугодие. Решение о дивидендах является позитивным фактором, что также указывает на то, что компания завершила процедуру перерегистрации активов в российскую юрисдикцию (совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию - финальные за 2021 год и за I полугодие 2022 года). Мы сохраняем положительный взгляд на эмитента и бизнес группы, не исключаем продолжение роста бумаги к уровню выше 9200 рублей", - пишут эксперты в обзоре.

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