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19 августа 2022 года 10:57
Рубль, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 59-61 руб./$1 - Freedom Finance Global
Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 59-61 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Не ожидаем заметного отклонения курса от отметки 60 руб./$1 до конца августа", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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