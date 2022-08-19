Цены рублевых корпбондов в пятницу не покажут яркой динамики

Москва. 19 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут незначительно просесть на фоне негативных сигналов с внешних рынков, где наметилась коррекция вниз в конце недели, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федрезерва США.

Протокол июльского заседания ФРС опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Баллард и Джордж имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

Продажи домов на вторичном рынке в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованные в четверг. Июньский показатель был пересмотрен до 5,11 млн домов с 5,12 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж в июле до 4,89 млн.

Отчет Минтруда США, тем временем, показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось на 2 тыс., до 250 тыс. человек.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

В Великобритании розничные продажи в июле выросли на 0,3%, при прогнозах снижения на 0,2%.

Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK в августе снизился до минус 44 пунктов при прогнозах снижения до минус 42 пунктов с июльских минус 41 пункт.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:39 МСК составила $95,9 за баррель (-0,7% и +3,1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $89,75 за баррель (-0,8% и +2,7% накануне).

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада. Также инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,589 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,894 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 августа прибавил менее 0,01% и составил 109,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 802,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,29%), "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,23%), и "РЖД-19" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (-0,78%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,23%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22-об" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк полностью разместил два выпуска 3-летних инвестиционных облигаций серии 001Р-06 на 150 млн рублей и серии 001Р-07 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) полностью разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,04% годовых.

ООО "Промомед ДМ" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. Облигации размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) 19 августа начнет размещение двух выпусков облигаций 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом 2,3 млрд рублей. Объем серии 001Р-01 составит 2 млрд рублей, дата погашения - 27 мая 2025 года (около 2,7 лет), объем выпуска 001Р-02 - 298,929 млн рублей, дата погашения - 27 июня 2025 года (около 2,8 лет). Ставки 1-2-го купонов по займам установлены на уровне 0,01% годовых, купоны полугодовые. По выпуску 001Р-01 предусмотрена амортизация в размере 50% от номинала за месяц до погашения.

ПАО "ЛК "Европлан" 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,46% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 8-10-го купонов облигаций серии 001P-05R на уровне 8,35% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей ДОМ.РФ разместил в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 5,45% годовых. По выпуску 31 августа предстоит исполнение оферты.