Возможно снижение котировок нефти к $95/барр. в пятницу - Sber CIB

Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $95 за баррель в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Инвесторы ждут выхода данных по активным буровым установкам в США, которые могут подтвердить перспективы роста добычи в США к концу текущего года и в 2023 году, отмечают в инвестбанке.

Рубль в преддверии налогового периода продолжит дорожать и может достичь в пятницу 58,5 руб./$1, прогнозируют эксперты.

Если укрепление рубля в пятницу продолжится, то доходности ОФЗ могут опуститься на несколько базисных пунктов, полагают в Sber CIB.

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