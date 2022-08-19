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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи может снизиться до 2150п на торгах в пятницу - ПСБ
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19 августа 2022 года 09:50

Индекс Мосбиржи может снизиться до 2150п на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может снизиться до 2150 пунктов на торгах в пятницу на фоне резкого падения объемов торгов, приближения выходных и ухудшившегося внешнего фона, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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