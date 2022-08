Brent - $96,18 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги в четверг в небольшом плюсе. Фондовые рынки стран АТР меняются без единой динамики в пятницу. Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром.

Американский рынок акций, колебавшийся между ростом и снижением в ходе торгов в четверг, завершил сессию в плюсе.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Протокол июльского заседания ФРС опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Как Баллард, так и Джордж, имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

"Фондовый рынок США колеблется, поскольку в целом позитивные экономические статданные оставляют ФРС возможность для дальнейшего агрессивного ужесточения политики в этом году, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Экономика по-прежнему выглядит сильной, хотя рынок жилья продолжает охлаждаться".

Продажи домов на вторичном рынке в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованные в четверг. Июньский показатель был пересмотрен до 5,11 млн домов с 5,12 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж в июле до 4,89 млн.

Отчет Минтруда США, тем временем, показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось на 2 тыс., до 250 тыс. человек.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY), владеющей сетью магазинов товаров для дома, рухнула на 20% по итогам торгов. Известный инвестор-миллиардер Райан Коэн в среду объявил о намерении продать весь принадлежащий ему пакет акций компании. В четверг Bed Bath & Beyond сообщила, что в последние недели работает совместно с внешними финансовыми советниками и кредиторами над решениями, которые позволили бы ей усилить свой баланс. Дальнейшие детали компания обещает раскрыть к концу августа.

Бумаги Kohl''s Corp. снизились в цене на 7,7% после публикации отчетности ритейлера. Чистая прибыль Kohl''s во втором финквартале упала почти втрое, а прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозов экспертов. Кроме того, компания ухудшила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на текущий фингод.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали на 5,8%. Выручка и скорректированная прибыль американского производителя сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 июля, превзошли ожидания аналитиков. Прогнозы Cisco для выручки на первый финквартал и весь текущий фингод также оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг производителя полупроводниковых компонентов Wolfspeed Inc. подскочила на 32% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал. Акции других чипмейкеров также подорожали: Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 3,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 2,4%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 2,2%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 2,1%.

Стоимость бумаг Estee Lauder Cos. (SPB: EL) поднялась на 1,8%. Производитель косметики и парфюмерии зафиксировал квартальные показатели выручки и скорректированной прибыли лучше ожиданий рынка, однако дал слабые годовые прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 18,72 пункта (0,06%) и составил 33999,04 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 9,7 пункта (0,23%) - до 4283,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,22 пункта (0,21%) и составил 12965,34 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу, трейдеры в том числе оценивали статистические данные о динамике потребительских цен в Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 мск снизился на 0,05%.

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (-2,9%), фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. Ltd. (-2,8%) и производителя строительных материалов Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (-2,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 мск опустился на 0,07%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,4%. Между тем по итогам текущей недели Hang Seng может потерять 1,7% на фоне растущих опасений по поводу темпов восстановления китайской экономики в связи со вспышками коронавируса, спада на рынке недвижимости и недостатка энергоресурсов, пишет Trading Economics.

В число лидеров падения акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции судоходной компании Orient Overseas (International) Ltd. (+5,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,4%) и производителя персональных компьютеров Lenovo Group Ltd. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 мск снизился на 0,47%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - выросли на 2,15%.

Австралийский S&P/ASX 200 не демонстрирует изменений. При этом ранее в ходе торгов индикатор достигал максимума за 10 недель, пишет Trading Economics. Поддержку индексу оказала динамика американского фондового рынка.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 0,85%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 1,15%.

Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $96,18 за баррель, что на $0,41 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $2,94 (3,1%), до $96,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,36 (0,4%), до $90,14 за баррель. В четверг WTI выросла в цене на $2,39 (2,7%), до $90,5 за баррель.

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада.

"Опасения по поводу наступления рецессии сохраняются среди трейдеров на ключевых рынках, включая США и Европу. Рынок обеспокоен из-за спроса в будущем", - отметили аналитики Fitch Solutions.

В то же время инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.