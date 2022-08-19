Рассчитывать на рост котировок нефти в пятницу не приходится - BCS Express

Рассчитывать на дальнейшее восстановление котировок нефти марки Brent перед выходными не приходится, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг наконец отскочили, демонстрируя улучшение сентимента и оказывая косвенную поддержку российскому рынку. Судя по всему, рынок с запозданием отыгрывал опубликованную днем ранее статистику из США, которая показала сохранение сильного спроса. По вопросу переговоров между США и Ираном сохраняется затишье, вероятно, какая-то информация может появиться на выходных. При такой неопределенности рассчитывать на дальнейшее восстановление нефти перед выходными не приходится, тем более что его потенциал сдерживается сопротивлением $97,5 за баррель марки Brent", - указывает аналитик инвесткомпании.

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