Рынок акций РФ, скорее всего, будет торговаться в пятницу преимущественно в боковике - BCS Express

Российский фондовый рынок, скорее всего, будет торговаться в пятницу преимущественно в боковике, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Российский рынок акций в четверг торговался в нейтральном ключе и только к закрытию торгов показал осторожную попытку восстановления после коррекции, констатирует аналитик. Обороты торгов снизились до 23 млрд руб., что в данном случае можно считать позитивным сигналом, поскольку в фазе активно развивающейся коррекции обороты, как правило, растут, отмечает Галактионов. Однако и на уверенное восстановление при таких вводных, по его мнению, рассчитывать сложно.

"Эффект пятницы будет оказывать сдерживающее влияние, так что преимущественной тенденцией может быть боковик. При этом акции, которые сильно выросли за неделю, могут быть под давлением за счет фиксации прибыли спекулянтами. К таким бумагам можно отнести TCS Group, ИСКЧ, Polymetal, "СПБ биржу", а также подскочившие вчера низколиквидные бумаги, - указывает эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи сохраняет позиционирование выше пробитого на этой неделе сопротивления 2180 пунктов, что является умеренно позитивным сигналом и позволяет надеяться на дальнейший рост на следующей неделе. По-прежнему фокус внимания на уровне 2240 пунктов, пробой и фиксация выше которого можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала о зарождающемся восходящем тренде".

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