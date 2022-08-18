Рынок акций РФ в четверг подрос во главе с банками и Газпромом, индекс РТС обновил пик почти за месяц

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ в четверг завершил торги на мажорной ноте на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США о продолжении ужесточения монетарной политики, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $96 за баррель); индекс РТС обновил максимум на закрытие с 20 июля за счет укрепления рубля в преддверии налогового периода, при этом локомотивом роста выступили бумаги банков и "Газпрома" (+1,3%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2194,31 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1162,3 пункта (+2,3%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2%.

Доллар упал до 59,5 рубля (-1,25 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Выручка ПАО "МТС" во II квартале 2022 года составила 127,8 млрд рублей, что на 0,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA группы в отчетном периоде снизилась на 9,2% - до 51,8 млрд рублей.

Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка МТС покажет рост на 1,2% - до 130,15 млрд рублей при снижении скорректированной OIBDA на 5,8% - до 53,85 млрд рублей.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Антон Тарасов, факторами поддержки российского рынка в четверг выступили рост цен на нефть и подъем акций отдельных крупных эмитентов. В пятницу ориентир по индексу МосБиржи - 2150-2220 пунктов, по индексу РТС - 1120-1160 пунктов.

Внешний фон улучшился после того как данные по инфляции в еврозоне за июль совпали с ожиданиями (+8,1%), а данные с американского рынка труда оказались лучше консенсус-прогноза. Количество первичных обращений на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю снизилось и составило 250 тыс. при ожидаемых 265 тыс.

Сильная макростатистика благоприятно сказалась и на нефтяных котировках. Среди факторов поддержи также сильный доллар и еженедельная статистика о сокращении запасов в США. Тем не менее, возврата котировок Brent выше $100 за баррель пока не ожидается, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на рынке акций РФ в четверг в целом прослеживалась безыдейность - инвесторы ожидают новых стимулов к покупкам бумаг. При этом технически индекс МосБиржи формирует фигуру "двойная вершина", что также охлаждает интерес к рынку. Рубль перешел к укреплению в преддверии скорых налоговых выплат, что является риск фактором для фундаментального профиля компаний.

Лучше остальных выглядел финансовый сектор. Перед скорыми финансовыми результатами подорожали бумаги Сбербанка. Ощутимый рост также продемонстрировали акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на фоне решения акционеров о выплате полугодовых дивидендов в размере 11,81 руб. на обыкновенную акцию.

В аутсайдерах торгов оказался сектор телекоммуникаций, где хуже ожиданий вышла финансовая отчетность МТС. На фоне слабой отчетности за полугодие инвесторы также распродавали бумаги En+ (MOEX: ENPG).

В конце недели индекс МосБиржи может перейти к постепенному снижению на фоне локального укрепления рубля, ориентиром может выступить отметка 2150 пунктов, считает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, на рынке акций заметно сократилась активность торгов, что характерно для высокого сезона отпусков. Также на рынке нет значимых идей, что порождает "торговый шум", или, на трейдерском жаргоне, "пилу". Поэтому рынок впал в своеобразную спячку.

Рубль укрепился за счет оплаты российского экспорта рублями, подготовки компаний к налоговым платежам, а также поддержки со стороны выросшей нефти. Канадский банк BCA Research предупреждает, что в последующие месяцы ситуация на рынке может резко ухудшиться на фоне введения европейских ограничений на импорт российской нефти. Согласно докладу организации, потери российских поставок составят до 1,6 млн б/с до конца года, а в 2023 году достигнут 2 млн б/с. Соответственно, даже возвращения иранской нефти может не хватить для балансировки спроса и предложения, полагает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, большую часть торгов на рынке акций РФ в четверг преобладали умеренные продажи, а ближе к вечеру покупатели стали немного активнее. Как и накануне, рост индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля. Нефтяные котировки демонстрировали восстановительный рост, общерыночный сантимент также улучшился. Опубликованные накануне протоколы ФРС США по итогам июльского заседания не принесли особых неожиданностей - американский регулятор нацелен на дальнейшее повышение ключевой ставки, с 60%-ной вероятностью рынок закладывает повышение ставки на 50 б.п. на сентябрьском заседании.

В конце недели публикации важных макроданных не ожидается. Вероятнее всего, перед выходными активность участников торгов будет невысокой, в фокусе внимания будут сырьевые цены и динамика курса рубля. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2120-2220 пунктов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), но улучшились настроения в Европе (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,5%) и в США (индексы растут на 0,02-0,4%).

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам. При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики. Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Тем временем, потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 8,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,6% в июне. Окончательные данные совпали с предварительными, аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Аналитики американского банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в текущем году до 3% с 3,3% на фоне роста числа заражений коронавирусом и слабых статданных, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты Nomura Holdings понизили прогноз роста ВВП Китая до 2,8% с 3,3%.

На нефтяном рынке после дневной локальной коррекции цены в четверг возобновили рост, подогретый накануне статданными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,86 за баррель (+2,4% и +1,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $89,97 за баррель (+2,1% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+40,4% и +22,7% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+16,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+11,1%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,8%).

Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" подскочили на 7,6%, до 97,12 рубля - максимума с февраля 2012 года; "префы" выросли на 3,6%. Рост бумаг был подогрет новостями, что акционеры банка утвердили дивиденды за I полугодие, рекомендованные ранее наблюдательным советом банка.

Так, акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании в четверг утвердили выплату дивидендов за полугодие в размере 11,81 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. на "преф". Всего на выплату дивидендов будет направлено 5,618 млрд рублей.

Подешевели в четверг акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-5,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,4%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3%).

Скорректированная EBITDA компании En+ (-2,6%) по итогам первого полугодия 2022 г. выросла на 26% (до $2,38 млрд), но чистая прибыль группы упала на 19% (до $1,8 млрд). Free cash flow по итогам полугодия - отрицательный (минус $316 млн) против $692 млн годом ранее.

"Мечел" (MOEX: MTLR) (-0,4% и +3,1% "префы") в первом полугодии 2022 года увеличил добычу угля на 7%, до 5,983 млн тонн, сообщила компания. По итогам второго квартала добыча угля группы увеличилась на 12% кв/кв, до 3,165 млн тонн. Металлургический дивизион "Мечела" нарастил за полугодие производство чугуна на 6%, увеличил выплавку стали на 7%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,29 млрд рублей (из них 3,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").