Цены евробондов РФ демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне снижения интереса к риску

Москва. 18 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций демонстрируют смешанную динамику в четверг в условиях общемирового уменьшения интереса к рисковым активам после публикации накануне вечером протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), напротив, преимущественно растут, в результате суверенные спреды разнонаправленно меняются к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 20,5 базисного пункта, до 54,51% от номинала (их доходность увеличилась на 5,3 базисного пункта, до 11,67% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 18,7 базисного пункта, подорожав до 53,65% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,8 базисного пункта, до 11,57% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,4 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году опустились в цене на 28 базисных пунктов, подешевев до 44,36% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность поднялась на 7,9 базисного пункта, до 12,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 16,4 базисного пункта, подешевев до 47,31% от номинала (их доходность увеличилась на 13,4 базисного пункта, до 22,1% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 49,1 базисного пункта, до 45,92% от номинала (доходность увеличилась на 24,9 базисного пункта, до 19,04% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день всего на 0,7 базисного пункта, до 57,12% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,3 базисного пункта, до 36,3% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 130,5 базисного пункта, до 46,54% от номинала (их доходность опустилась на 87,9 базисного пункта, до 28,19% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году вырос на 109 базисного пункта, до 56,51% от номинала (его доходность снизилась на 185,2 базисного пункта, до 68,25% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам после обнародованного накануне протокола июльского заседания ФРС.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отметили, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 базисных пунктов.