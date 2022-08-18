"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP с прогнозной ценой HKD77

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP Holdings Ltd. на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 77 гонконгских доллара (HKD) на август 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций гонконгского коммунального холдинга CLP сильно скорректировались в июне на фоне значительных убытков подразделения компании в Австралии, которое столкнулось с операционными и финансовыми шоками. Однако мы считаем, что долгосрочные перспективы бизнеса эмитента остаются незатронутыми, а восстановление активности в Гонконге и стабилизация цен на сырьевых рынках в конечном счете положительно скажутся на финансовом результате компании в ближайшие годы", - указывает эксперт Александр Ковалев.

CLP Holdings - вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, управляющая генерирующими и сетевыми активами в Гонконге, Австралии, Индии, материковом Китае и нескольких других странах АТР. Холдинг обеспечивает около 75% потребления э/э в Гонконге.

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