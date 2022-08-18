BCS Express позитивно оценивает перспективы цены бумаг "Мечела" на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Пучкарева.

"Мечел" представил неплохие результаты по итогам II квартала. Позитивный момент - объемы производства выросли на 6,9% г/г и 12,3% кв/кв. Сказывается улучшение финансового состояния группы и реализация инвестпрограммы. Объемы продаж концентрата упали г/г из-за эффекта высокой базы, в квартальном сопоставлении поставки выросли на 45%, несмотря на сложности с логистикой. Отчет может оказать умеренно позитивный эффект на котировки акций эмитента. Отказ от публикации финансовых результатов не совсем понятен. Компания не должна была пострадать от санкций, цены на уголь были высокими, а ослабление рубля позволило бы показать хорошую чистую прибыль по итогам полугодия. Можно предположить, что решение призвано снизить риски усиления санкционного давления против компании. Во II полугодии цены на уголь скорректировались, однако и сейчас компания может генерировать хорошую прибыль. На горизонте года позитивные ожидания по бумагам "Мечела", - отмечает аналитик.

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