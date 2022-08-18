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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно укрепление рубля до 55-57 руб./$1 в течение ближайшей недели - Freedom Finance Global
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18 августа 2022 года 16:50

Вероятно укрепление рубля до 55-57 руб./$1 в течение ближайшей недели - Freedom Finance Global

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 55-57 руб./$1 в течение ближайшей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Ослабление "американца" связано с наступлением налогового периода в России. 25 августа компаниям необходимо оплатить НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Экспортеры уже сейчас начинают готовиться и конвертируют валютную выручку в рубли. По аналогии с прошлыми налоговыми периодами мы ожидаем ослабление доллара на текущей неделе и, возможно, продолжение этой динамики в начале следующей. Не исключено (хотя и маловероятно), что доллар будет дешеветь вплоть до 25-26 августа, - пишет эксперт в комментарии. - На наш взгляд, в течение этого времени Банк России не будет покупать валюту дружественных стран для пополнения ФНБ, так как рубль и так продолжит укрепляться. Вероятнее всего, закупки начнутся после прохождения пика налоговых выплат 25 августа, поскольку обменные курсы станут более выгодными после укрепления рубля. На наш взгляд, в течение ближайшей недели пара USD/RUB опустится в диапазон 55-57 руб./$1. Затем прогнозируем восстановление к 60-63,5 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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