Вероятно укрепление рубля до 55-57 руб./$1 в течение ближайшей недели - Freedom Finance Global

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 55-57 руб./$1 в течение ближайшей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Ослабление "американца" связано с наступлением налогового периода в России. 25 августа компаниям необходимо оплатить НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Экспортеры уже сейчас начинают готовиться и конвертируют валютную выручку в рубли. По аналогии с прошлыми налоговыми периодами мы ожидаем ослабление доллара на текущей неделе и, возможно, продолжение этой динамики в начале следующей. Не исключено (хотя и маловероятно), что доллар будет дешеветь вплоть до 25-26 августа, - пишет эксперт в комментарии. - На наш взгляд, в течение этого времени Банк России не будет покупать валюту дружественных стран для пополнения ФНБ, так как рубль и так продолжит укрепляться. Вероятнее всего, закупки начнутся после прохождения пика налоговых выплат 25 августа, поскольку обменные курсы станут более выгодными после укрепления рубля. На наш взгляд, в течение ближайшей недели пара USD/RUB опустится в диапазон 55-57 руб./$1. Затем прогнозируем восстановление к 60-63,5 руб./$1".

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