Вероятен рост цены акций Cisco Systems в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций Cisco Systems Inc. в краткосрочной перспективе на фоне опубликованной достаточно позитивной отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 ф.г. (закончился 30 июля), считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

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