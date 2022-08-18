BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Walmart Inc. c прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Walmart предоставил финансовые результаты за второй квартал выше консенсуса. Менеджмент подтвердил прогноз по росту сопоставимых продаж на 4%, при этом прогноз по EPS на 2022 год был повышен. Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как компания смогла повысить эффективность управления оборотным капиталом, что должно снизить промо активность и поддержать валовую маржу", - отмечают эксперты.

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