S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4240-4290п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4240-4290 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"После тестирования 200-дневной скользящей средней S&P 500 ожидаемо скорректировался. RSI несколько снизился, но остается в зоне перекупленности, что предполагает продолжение технического отката. MACD также сигнализирует о "медвежьей" дивергенции. Вероятно, что с ослаблением импульса со стороны корпоративных событий в ближайшие недели бенчмарк продолжит снижение до 4200 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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