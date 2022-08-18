Справедливая доходность новых бондов Полюса находится в диапазоне 3,4-3,8% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению (YTM) дебютного выпуска 5-летних облигаций "Полюса" серии ПБО-02, деноминированных в юанях, находится на уровне 3,4-3,8% годовых, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Полюс" 23 августа откроет книгу заявок на дебютный выпуск 5-летних облигаций, деноминированных в юанях, на сумму 3,5 млрд юаней (31 млрд руб.) с ориентиром по купону не выше 4,2% (доходность к погашению около 4,3%). Аналитики инвесткомпании оценивают справедливую YTM "Полюса" ПБО-02 в диапазоне 3,4-3,8% при отсутствии инфраструктурных рисков.

"Мы позитивно смотрим на инвестиционный кейс "Полюса" и видим перспективы органического роста добычи в ближайшем будущем более чем на 60%. У нас позитивный взгляд и на перспективы юаня. Ожидается, что ликвидность валюты увеличится, международная конвертируемость улучшится, а санкционные риски останутся ограниченными. По нашим оценкам, у нового выпуска должна быть премия к 5-летним суверенным облигациям Китая (доходность 2,4%) и к бумагам Bank of China со сроком погашения 4-6 лет (доходность 3,1%) в размере 30-70 б.п., учитывая, что "Полюс" - одна из лучших золотодобывающих компаний в мире", - пишут эксперты BCS GM.

Вместе с тем, на взгляд аналитиков, должен быть некоторый дисконт к вмененной доходности облигаций "РусАла" (предполагаемая 5-летняя доходность 3,9%) с учетом возможной просадки из-за увеличения предложения локальных облигаций в юанях.

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