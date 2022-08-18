Котировки золота, возможно, удержатся в диапазоне $1750-1770/унц. в четверг - Sber CIB

Котировки золота, возможно, удержатся в диапазоне $1750-1770 за тройскую унцию на торгах в четверг, предполагает аналитик Sbеr CIB Антон Чернышев.

"Золото котируется на торгах в Азии вблизи отметки $1760 за унцию. В центре внимания индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Филадельфии за август, статистика по продажам недвижимости на вторичном рынке за июль и еженедельная статистика первичных заявок на пособие по безработице в США. После публикации достаточно умеренного протокола ФРС желтый металл может попробовать отыграть сегодня часть потерь, если макроэкономическая статистика окажется благоприятной. Однако маловероятно, что золото сможет протестировать нынешний уровень сопротивления $1770 за унцию, поэтому в четверг, скорее всего, будет наблюдаться боковой тренд. Сегодня мы ожидаем, что золото продолжит торговаться в коридоре $1750-1770 за унцию", - пишет эксперт в комментарии.

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