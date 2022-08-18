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Рынок акций РФ утром пытается подрасти во главе с Русалом, просели остальные металлурги

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ после негативного начала сессии из-за ухудшения внешней конъюнктуры делает попытки подрасти на фоне стабилизации нефтяного рынка, индекс Мосбиржи вновь нацелился на 2200 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги "Русала", хотя остальные металлурги просели.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2193,49 пункта (+0,2%, утром индекс опускался к 2176 пунктам), индекс РТС - 1137 пунктов (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар стоит 60,77 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. Азиатские рынки снизились на фоне ухудшения прогнозов по экономике Китая, однако нефть стабилизировалась после роста в ответ на резкое падение запасов сырья в США. На рынке акций утром отмечалось небольшое снижение на фоне туманных перспектив экономики Китая в обозримом будущем.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи должен определиться с краткосрочной динамикой: либо рынок продолжит пытаться формировать восходящую волну, либо подтвердит среднесрочный нисходящий тренд и вновь отправится в сторону 2000 пунктов.

На рынке нефти район поддержки $92-93 за баррель Brent пока остается актуальным, не исключен разворот от него котировок вверх.

"Мечел" отказался публиковать финансовую отчетность за первое полугодие, но в четверг обещает раскрыть производственные результаты, из которых многое будет понятно. Данную бумагу можно считать перспективной, возможно, значительная часть недавней просадки будет выкуплена, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сектор акций компаний недвижимости Китая и Гонконга оказался под повышенным давлением продавцов после прогнозов застройщика Country Garden Holdings о существенном сокращении прибыли в первом полугодии, что подтверждает проблемы отрасли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются у сопротивлений $93,5 и $88 за баррель соответственно в условиях рисков развития нисходящего движения. Инвесторы по-прежнему ждут новостей о перспективах заключения ядерной сделки с Ираном, а в среду котировки получили поддержку от данных Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти на прошлой неделе.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2220 пунктов и 1160 пунктов соответственно. Рынок на данный момент показывает нерешительность и не переходит в более высокий диапазон торгов ввиду фиксации прибыли по многим "голубым фишкам". Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2160 и 1120 пунктов.

В течение дня на первый план могут выйти корпоративные истории. Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR), в частности, может принять решение по дивидендам за первое полугодие, при этом комментарии в отношении дивидендов не исключены и в рамках отчетности "Мобильных телесистем", считает Кожухова.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, в опубликованных протоколах июльского заседания ФРС инвесторы сильных сигналов не увидели, что, впрочем, естественно - оно состоялось до публикации данных о сильном рынке труда в США и, пусть и символическом, но все же ослаблении инфляционного давления в июле (как известно, ИПЦ в США вырос на 8,5% г/г против июньского роста на 9,1% г/г).

В четверг на глобальных рынках сохраняются негативные настроения, технически рынки начинают смотреться уязвимо. Ухудшение внешнего фона и ослабление спроса на "фишки" заставляют опасаться попыток развития отката индекса МосБиржи от зоны 2200-2220 пунктов, выступающей значимым текущим техническим сопротивлением.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,3%, трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении при прогнозах роста на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,1-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Аналитики американского банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в текущем году до 3% с 3,3% на фоне роста числа заражений коронавирусом и слабых статданных, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты Nomura Holdings понизили прогноз роста ВВП Китая до 2,8% с 3,3%.

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались после роста в среду вечером, подогретого статданными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $93,72 за баррель (+0,1% и +1,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $88,03 за баррель (-0,1% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+20,9% и +13,6% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+13,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+3,4%), бумаги "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3%), "префы" "Мечела" (+3%).

Подешевели бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,8%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,2%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,2%).

Скорректированная EBITDA компании En+ (MOEX: ENPG) (-0,1%) по итогам первого полугодия 2022 г. выросла на 26% (до $2,38 млрд), но чистая прибыль группы упала на 19% (до $1,8 млрд). Free cash flow по итогам полугодия - отрицательный (минус $316 млн) против $692 млн годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 5,29 млрд рублей (из них 855,17 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 797,79 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 474,26 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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