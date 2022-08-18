"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent Holding Ltd. на уровне "покупать" и целевую цену на уровне HKD366,30 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

По итогам II квартала 2022г китайский холдинг Tencent отчитался о выручке в размере 134 млрд юаней ($20 млрд), что на 3% ниже, чем во II квартале 2021г. Чистая прибыль по итогам квартала сократилась на 55% г/г и составила 19,2 млрд юаней ($2,9 млрд). Падение стало рекордным с момента начала торгов акций Tencent на Гонконгской бирже с 2004г, отмечается в материале.

Аналитик Ксения Лапшина подчеркивает, что в прошедшем квартале в фокусе компании были жесткий контроль за маркетинговыми затратами, оптимизация структуры издержек, а также сворачивание убыточных инициатив и проектов, не относящихся к основному бизнесу. Также за квартал в 2 раза были сокращены капзатраты.

"Tencent вынуждена прибегнуть к таким мерам в условиях ужесточения регулирования в техсекторе Китая, а также коронавирусных ограничений. Удовлетворительными оказались комментарии менеджмента о том, что повышение операционной эффективности бизнеса сейчас является главным и неоспоримым приоритетом. Также перезапустить бизнес поможет выход из убыточных проектов и создание новых каналов выручки. Что касается перспектив Tencent до конца года, то во 2 полугодии мы ожидаем улучшения макросреды в Китае и условий для ведения бизнеса, что будет иметь положительный эффект на финансовые результаты компании", - пишет аналитик.

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