Ослабление ценового давления пока располагает к дальнейшему смягчению ДКП ЦБ России - Банк "Санкт-Петербург"

Ослабление ценового давления пока располагает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Росстат в опубликовал 17 августа июльские данные по индексу цен производителей. В месячном выражении снижение показателя замедлилось с 4,1% м/м до 2,2% м/м. Тем не менее ослабление ценового давления продолжается, и в годовом выражении рост индекса цен производителей замедлился с 11,3% г/г сразу до 6,1% г/г. Помимо индекса цен производителей, Росстат опубликовал и традиционные недельные данные по инфляции, которые сейчас более важны для оценки перспектив ужесточения ДКП. Последние данные указали на снижение цен за неделю на 0,13% в недельном выражении, в результате чего в годовом выражении инфляция замедлилась до 14,9% г/г. Пока ценовая ситуация продолжает располагать к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики - если августовские инфляционные ожидания не покажут значительный рост, то Банк России в сентябре снизит ставку минимум на 50 б.п.", - пишут эксперты банка.

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