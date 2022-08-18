Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 18 августа. Доллар США слегка повышается, евро несущественно дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,5-60,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,7575 руб./$1 (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,65 руб./EUR1 (-1,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,26 коп. к уровню закрытия 17 августа, до 61,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,23 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,22 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению. Поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа.

Росстат с 9 по 15 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%. Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 13,4% с 17,5% в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

"Существенно пересмотрена в меньшую сторону оценка по инфляции. Если по состоянию на май оценка составляла 17,5%, то сейчас оценка понижена до 13,4% на конец года. В прогноз закладывается, что до конца года закончится дефляция (которая наблюдается с июня - ИФ), и будет очень умеренная инфляция, что для экономики в данном случае хорошо. В принципе видно по оценкам первой недели августа, что дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные моменты уже чуть-чуть ушли уже в плюс", - сказал чиновник.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует опубликованный в среду вечером протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отметили, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%.

Вместе с тем многие члены руководства Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Цены на нефть немного понижаются утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:04 МСК в четверг составляет $93,26 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,67 за баррель, что на 0,5% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.